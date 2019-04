Agnico Eagle Mines Ltd. veröffentlichte vor kurzem die Daten für das erste Quartal 2019. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum einen quartalsweisen Nettogewinn von 37 Millionen Dollar oder 0,16 Dollar je Aktie verzeichnete.



Insgesamt erwirtschaftete man einen Umsatz von 32 Millionen Dollar oder 0,14 Dollar je Aktie. Der operative Cashflow belief sich im selben Zeitraum auf 148,7 Millionen Dollar.



Die Goldproduktion betrug in Q1 etwa 398.217 Unzen zu Produktionskosten von 727 Dollar je Unze sowie All-In Sustaining Costs von 836 Dollar je Unze.



Zum 31. März 2019 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von196,5 Millionen Dollar.



