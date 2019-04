Niederhasli/Zürich (ots) - Im Hinblick auf die Planung der Zukunft

des Grasshopper Club Zürich haben sich VR-Präsident Stephan Rietiker

und seine Führungscrew - in Absprache mit den Hauptaktionären - dafür

entschieden, während einer Übergangsphase (vorläufig bis Ende Juni

2019) mit HWH, namentlich mit den Beratern Bernhard Heusler und Georg

Heitz, zusammenzuarbeiten. Gegenstand des Mandats sind die Beratung

und Begleitung der wesentlichen, in den kommenden Wochen zu fällenden

Entscheidungen in organisatorischer und personeller Hinsicht des

Fussballclubs.



