++ Mehrheit der europäischen Aktienmärkte eröffnet nahe den Schlusskursen vom Freitag ++ Spanischer IBEX (SPA35) fällt um 0,6% als Reaktion auf Ergebnis der vorgezogenen Neuwahlen ++ Bayer-Aktie fällt um 2%, Aktionäre fordern proaktiven Ansatz ++Nach moderaten Anstiegen an der Wall Street am Freitag und einer gemischten Sitzung in Asien war der Beginn des europäischen Handels an den Aktienmärkten wenig eindeutig. Die meisten Aktienindizes haben ziemlich flach begonnen, mit Ausnahme des spanischen IBEX, der zum Zeitpunkt des Schreibens um mehr als 0,6% nachgibt. Dies ist eine Reaktion auf die vorgezogenen Neuwahlen, die am Sonntag in Spanien stattfanden. Am Ende war kein klares Ergebnis zu erkennen, so dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...