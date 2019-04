Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), der weltweit führende Anbieter von iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattform Technologie für die Bau- und Immobilienbranche, gab heute die Unterzeichnung der fünften MTWO-Investitionsvereinbarung mit dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen Cadline Limited bekannt.

Der Abschluss erfolgte durch A2K, eine 60%ige Tochtergesellschaft von RIB mit umfangreichem Know-how im Bereich des Bauwesens, die MTWO bereits aktiv in Australien/Neuseeland vertreibt.

Cadline ist ein etablierter und renommierter Reseller von Softwareprodukten für den Bausektor in Großbritannien und den Niederlanden, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung sowie 30.000 User in diesem Bereich verfügt. Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und hat seinen Hauptsitz in Staines-Upon-Thames, in der Nähe von London, mit 6 weiteren Niederlassungen in ganz Großbritannien und einer 100%igen Tochtergesellschaft in Utrecht, Niederlande. Der Gesamtumsatz des Unternehmens beträgt über 37 Mio. USD. Cadline verfügt über umfangreiche Branchenkenntnisse im gesamten MTWO-Marktbereich und kann MTWO daher unverzüglich in dem Zielmarkt der Bau- und Immobilienbranche positionieren. Cadline verfügt über einen sehr starken Vertriebsfokus mit 35 seiner 100 Mitarbeiter, die im Vertrieb tätig sind. Zusätzliche Vertriebsmitarbeiter werden als Teil eines separaten, spezialisierten MTWO-Teams eingestellt, das künftig aufgebaut werden soll.

Als Teil der schnellen MTWO-Einführungsstrategie von RIB und unter Nutzung der Branchenkenntnisse von A2K kann sich Cadline ausschließlich auf den Vertrieb der MTWO-Lösung konzentrieren, da die vorherige 100%ige Übernahme von SaaSplaza, einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Lösungen auf der MTWO-Plattform fokussiert, die Plattform für die MTWO-Einführung bereitstellen wird, ohne dass Cadline-Mitarbeiter in der SaaS-Einführung geschult werden müssen. Diese Strategie wird für mehrere zusätzliche Akquisitionen und Investitionen genutzt werden, um sicherzustellen, dass die Umsatzziele von MTWO in der kürzest möglichen Zeit erreicht werden.

Die Investition in CADline ist die erste Beteiligung unter der 60%igen Tochtergesellschaft A2K von RIB, welche die Marktkompetenz der RIB-Gruppe ...

