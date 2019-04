BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat vor der Europawahl europapolitische Forderungen aufgestellt. "Europa steht vor der wichtigsten Wahl zum Europäischen Parlament seit Langem", erklärten die Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Dieter Kempf und Ingo Kramer, in einer gemeinsamen Broschüre der beiden Wirtschaftsverbände.

Darin formulieren sie "zehn Ziele für ein starkes Europa" und stellen heraus, warum Europa für Bürger und Unternehmen gleichermaßen von großer Bedeutung sei. Zugleich schlagen sie Maßnahmen vor, die Europa wirtschaftlich und politisch voranbrächten. Konkret wollen BDI und BDA in ihren zehn Punkten den Binnenmarkt vollenden, den Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit richten, den Euro stärken, Arbeitsmobilität fördern, die Europäische Energie-, Klima- und Umweltpolitik verbessern, Subsidiarität achten, die Digitalisierung gestalten, den strategischen Standortfaktor Bildung in der EU voranstellen, Freihandel ermöglichen und die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik vertiefen.

"Ohne eine starke Wirtschaft gibt es kein sozial und politisch starkes Europa", hoben Kempf und Kramer in dem Vorwort der Publikation hervor. Europa brauche eine global wettbewerbsfähige Wirtschaft, die Arbeitsplätze schaffe, und müsse auch seine deindustrialisierten Regionen, in denen die EU-Skepsis besonders ausgeprägt sei, stärker in den Blick nehmen. "Das neue Europäische Parlament und die neue Europäische Kommission müssen die kommenden fünf Jahre nutzen, um die EU stärker und wettbewerbsfähiger zu machen", forderten die Verbandspräsidenten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2019 05:23 ET (09:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.