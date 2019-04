Uznach - Von der Bahnhofstrasse an die Bergstrasse: Die Bank Linth in Flums ist ab Montag, 29. April 2019, an einem neuen Standort zu finden. Geschäftsstellenleiterin Nicole Zimmermann ist mit ihrem Team in den zentral gelegenen Mannhart-Park an der Bergstrasse 6 umgezogen. Für die Gestaltung konnte auch an diesem Standort Buntschwarz Innen-Architektur AG gewonnen werden. In der «Woche der offenen Türe» lädt das Team in Flums täglich von 18 bis 20 Uhr zur Besichtigung mit Apéro.

Seit 1961 ist die Bank Linth Flums - vor der Fusion von 1989 noch als «Sarganserländische Bank» - an der Bahnhofstrasse 36 domiziliert. Ab Montag, 29. April, sind Geschäftsstellenleiterin Nicole Zimmermann und ihr Team im Mannhart-Park an der Bergstrasse 6 zu finden. Nach dem Spatenstich im November 2017 ist die Überbauung mit Kinder-Tagesstätte und Mietwohnungen des Architekten Marcel Buner, MABU Architektur AG Flums, jetzt nahezu fertiggestellt. «Die offene Gestaltung repräsentiert unsere Kundennähe auf perfekte Art. Ich freue mich auf diese Veränderung und bin überzeugt, dass auch unsere Kundinnen und Kunden vom neuen Standort begeistert sein werden», ...

