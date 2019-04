Nach dem Fund von Tausenden Litern Chemikalien und Dutzenden Gasflaschen in einer Lagerhalle in Ostwestfalen bemühen sich die Ermittler um die Aufklärung der Hintergründe. "Wir haben das Gelände abgesichert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht davon keine Gefahr für die Bevölkerung aus", sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Minden-Lübbecke am Montag. "Das ist kein Nullachtfünfzehn-Einsatz, den wir hier alle Tage haben", betonte er.

Bei einem Routineeinsatz hatte die Feuerwehr in Preußisch Oldendorf nahe der Grenze zu Niedersachsen am Sonntag 35 000 Liter verschiedene Chemikalien sowie 50 Propangasflaschen entdeckt. In Tausend-Liter-Behältern wurden unter anderem Schwefelsäure, Natronlauge und Phosphorsäure gefunden.

Wer die Stoffe und die Gasflaschen dort eingelagert habe und zu welchem Zweck, sei nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen verschiedener Fachleute und Polizeistellen. Unter anderem wollte das nordrhein-westfälische Innenministerium einen LKA-Experten nach Preußisch Oldendorf schicken./fld/DP/fba

