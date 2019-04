Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795), einer der führenden Zulieferer von Truck- und Trailerkomponenten, und die zur Humbaur-Gruppe gehörende Kögel Trailer GmbH, einer der führenden Trailerhersteller in Europa, haben einen Mehrjahresvertrag über die Lieferung von Trailerachsen und Sattelstützen mit einem in Aussicht genommenen Auftragswert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich abgeschlossen.Dabei ist es der SAF-HOLLAND wiederum gelungen, sich in einem kompetitiven Marktumfeld gegen starke Konkurrenz durchzusetzen. "Dass wir mit ...

