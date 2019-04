Schon vor dem Bekanntwerden der geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank kamen die ersten Gerüchte auf: Wird die Commerzbank möglicherweise ins Ausland verkauft? So soll sowohl die italienische Unicredit als auch die niederländische ING Interesse an dem zweitgrößten deutschen Finanzinstitut gezeigt haben. Am Wochenende wies Commerzbank-Chef Martin Zielke derlei Spekulationen entschieden zurück: "Wir sind alleine stark genug, um unseren Weg zu gehen", sagte Zielke der Welt am Sonntag. Die Bank ... (Achim Graf)

