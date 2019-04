Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) sind bei der internationalen Leitmesse für Qualitätssicherung erneut mit einem gemeinsamen Messestand vertreten (Halle 5, Stand 5406). Die CONTROL findet vom 7. bis 10. Mai 2019 in der Landesmesse Stuttgart statt. DQS und DGQ präsentieren ein umfassendes Angebot zu ihren jeweiligen Kernthemen rund um Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung sowie Audits und Zertifizierungen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf "Digitalisierung" und "Automotive".



>> Messe-Highlight der "Q-Experten": Die DGQ-DQS-Kundenforen



Hochwertige Praxisinformationen zu Qualitätsthemen gibt es auch außerhalb des Messestandes: Im Internationalen Congresscenter der Messe Stuttgart bieten DGQ und DQS elf verschiedene Kundenforen an - nur wenige Schritte vom Messegeschehen entfernt. In Workshops und Vorträgen berichten Experten beider Partner sowie weitere hochkarätige Referenten sowohl über klassische Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsthemen als auch über aktuelle qualitätsrelevante Trends und Entwicklungen wie beispielsweise Agilität. DQS-Auditexperte und Trainer Andreas Ritter spricht über wertschöpfende interne Audits und aussagefähige Lieferantenaudits mit ISO 19011. Das vollständige Workshop-Programm finden Sie hier: www.dgq.de/u/control2019



>> DQS-Kernthemen: Informationssicherheit in der Automobilindustrie, Arbeitsschutz, Energiemanagement



Die Auditexperten der DQS informieren neben der klassischen ISO 9001 u.a. über drei aktuelle Themen: Mit TISAX ist ein Prüfverfahren des VDA zur Informationssicherheit bei Automobilzulieferern im weitesten Sinne auf der Agenda nach oben gerückt. ISO 45001 ist die neue, 2018 erschienene internationale Norm für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, deren Einführung in Unternehmen jetzt deutlich an Fahrt gewinnt. Die revidierte ISO 50001 schließlich ist von großer Bedeutung insbesondere für energieintensive Unternehmen.



>> CONTROL 2019 - Jetzt Messebesuch planen



DQS und DGQ - die Experten für "Q" stehen in Halle 5, Stand 5406, für Fragen und Informationswünsche gerne zur Verfügung. Fachbesucher können einen kostenlosen Eintrittsgutschein anfordern: www.dgq.de/u/control2019



Über die DQS GmbH



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer auf die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielte die Gruppe 2017 einen Jahresumsatz von rund 145 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 63.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. (Stand 11/2018)



