Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Daimler von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie alle anderen Autobauer auch sei Daimler im ersten Quartal mit einer trägen Nachfrage konfrontiert gewesen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Unternehmensspezifisch hätten die Stuttgarter zudem mit Anlaufschwierigkeiten in einem neuen Werk in Mexiko zu kämpfen gehabt. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen. Mit Blick auf das Kursziel sei dies aber weitgehend durch die gestiegene Branchenbewertung im Zuge der Markterholung kompensiert worden./mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-04-29/12:35

ISIN: DE0007100000