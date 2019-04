Erneut im Plus werden die US-Börsen am Montag zum Start erwartet, nachdem sie am Freitag Allzeithochs erklommen hatten. Nachdem das starke Wirtschaftswachtum zum Wochenausklang Ängste wegen einer nachlassenden Konjunktur zerstreut hatte, bleiben in der laufenden Woche Konjunkturdaten und die Sitzung der Notenbank als Orientierungsmarken für die Anleger im Fokus. Am Montag werden vorbörslich die persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Daneben achten die Anleger weiter auf die Quartalsberichte der Unternehmen, so nachbörslich von Google-Mutter Alphabet. Dauerthema im Hintergrund bleiben die Handelsgespräche zwischen Amerika und China, zu deren neuer Runde am Dienstag US-Vertreter nach Peking reisen werden.

Bei den Einzelwerten könnten Boeing in den Blick geraten. Das Stabilisierungssystem MCAS der Boeing-Maschine 737 MAX ist bereits im vergangenen Jahr ins Visier der US-Flugaufsicht FAA geraten. Inspektoren erwogen 2018, einen Flugstopp für Maschinen dieses Typs anzuordnen, wie informierte Kreise am Sonntag bestätigten. Grund war, dass Boeing ein Warnsystem für Fehlfunktionen des MCAS deaktiviert hatte - offenbar, ohne Fluggesellschaften darüber in Kenntnis zu setzen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2019 06:10 ET (10:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.