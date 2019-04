Dübendorf (ots) -



Gemäss Swiss Staffingindex verzeichnet die Temporärbranche im

ersten Quartal 2019 einen Rückgang. Um 1,3 Prozent gingen die

geleisteten Arbeitsstunden im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück.

Die Abnahme der Geschäftstätigkeit lässt sich darauf zurückführen,

dass die Schweiz sich in einer späten Phase des Wachstumszyklus

befindet: Einerseits geht der Bedarf nach neuem Personal in Folge

rückläufiger Auftragseingänge zurück. Andererseits wandeln

Unternehmen bestehende Temporärstellen in Feststellen um.



Brückenfunktion in allen Wirtschaftsphasen intakt



Jeder zweite Temporärarbeitende auf Feststellensuche findet

innerhalb von 24 Monaten nach Beginn seiner Temporärarbeitsphase die

gewünschte Festanstellung. Dies ist das Ergebnis einer neuen Umfrage

unter Temporärarbeitenden, die das gfs-zürich im Auftrag von

swissstaffing durchgeführt hat. Auch in wirtschaftlich schwierigen

Zeiten hilft die Flexibilität der Temporärarbeit und die

Unterstützung eines Personaldienstleisters rasch den Weg zurück in

das Erwerbsleben und eine Festanstellung zu finden. Weitere

Erkenntnisse sind nachzulesen im White Paper «Temporärarbeit zwischen

Arbeitsmarktintegration und Fachkräftemangel» vom April 2019.



Weitere Statistiken und das White Paper finden Sie über diesen

Link.



