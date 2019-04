Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS nach den jüngsten Zahlen zum ersten Quartal von 14 auf 14,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Zahlenwerk sei besser als von ihr erwartet ausgefallen, was kurzfristig entspannend wirke, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie habe ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2020 leicht angehoben, das angekündigte Aktienrückkaufprogramm berücksichtigt und entsprechend das Kursziel angepasst./stk/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2019 / 18:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-04-29/12:46

ISIN: CH0244767585