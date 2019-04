WashTec AG: Verhaltener Start - positiver Ausblick für das Geschäftsjahr DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung WashTec AG: Verhaltener Start - positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 29.04.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Verhaltener Start - positiver Ausblick für das Geschäftsjahr * Umsatz mit Mio. EUR 92,3 (Vorjahr: Mio. EUR 91,5) auf Vorjahresniveau infolge verzögertem Anlauf des Key-Account-Geschäfts * EBIT bei Mio. EUR 2,6 (Vorjahr: Mio. EUR 5,4) wegen Basiseffekt der Strukturkosten in Verbindung mit Umsatz auf Vorjahresniveau * Auftragsbestand über Vorjahr * Guidance 2019 wird bestätigt: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im Gesamtjahr Augsburg, 29. April 2019 - Die Umsätze der WashTec-Gruppe - dem führenden Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit - lagen im ersten Quartal 2019 mit Mio. EUR 92,3 (Vorjahr: Mio. EUR 91,5) 0,9 % bzw. Mio. EUR 0,8 über Vorjahr. Bereinigt um Währungseffekte waren sie um 0,1 % höher. Der Umsatz mit Einzelkunden (Direct Sales) entwickelte sich deutlich stärker als das Key-Account-Geschäft, das verzögert anlief. Im weiteren Verlauf des Jahres wird erwartet, dass die Umsätze in diesem Bereich zunehmen. Die Umsätze in den Bereichen Maschinen und Service sowie Chemie entwickelten sich positiv. Das EBIT sank in den ersten drei Monaten im Wesentlichen wegen des Basiseffekts der Strukturkosten in Verbindung mit Umsätzen auf Vorjahresniveau um Mio. EUR 2,8 auf Mio. EUR 2,6 (Vorjahr: Mio. EUR 5,4). Die Region Europa trägt das Ergebnis der WashTec Gruppe. Hier konnte der Umsatz im ersten Quartal um 2,3 % bzw. Mio. EUR 1,8 auf Mio. EUR 79,0 (Vorjahr: Mio. EUR 77,2) gesteigert werden. Die Umsätze der Region Nordamerika lagen nach den ersten drei Monaten mit Mio. EUR 11,9 infolge des geringeren Key-Account-Geschäfts und des harten Winters noch unter Vorjahr (Vorjahr: Mio. EUR 12,9). In der Region Asien/Pazifik konnten die Umsatzerlöse - getrieben von der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung in China - von Mio. EUR 3,7 auf Mio. EUR 4,0 gesteigert werden. Hauptversammlung: Dividende von EUR 2,45 beschlossen Auf der heutigen Hauptversammlung waren 73,86 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat dem Vorschlag der Verwaltung folgend mit großer Mehrheit eine Ausschüttung in Höhe von EUR 2,45 je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Dies entspricht einer Ausschüttung von insgesamt Mio. EUR 32,8 und einer attraktiven Dividendenrendite von über 3 % bezogen auf das derzeitige Kursniveau. Alle übrigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen. Der Vorstand hat den Aktionären auf der Hauptversammlung die aktuelle Geschäftsentwicklung und weitere Strategie präsentiert. "Auch in 2019 fokussieren wir uns konsequent auf den Kundennutzen. Mit der kontinuierlichen Implementierung unserer EasyCarWash-App arbeiten wir daran, die Autowäsche für Betreiber wie auch für Kunden zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die digitale Revolution in der Autowäsche hat gerade erst begonnen", so Axel Jaeger, CFO der WashTec AG. Für das Gesamtjahr 2019 strebt die Gesellschaft weiterhin ein deutliches Umsatzwachstum bei einem deutlichen Anstieg des EBIT an. Das Wachstum wird über die Quartale des Geschäftsjahres 2019 zunehmen und in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Die im Geschäftsbericht 2018 enthaltene Prognose für die Bereiche gilt unverändert fort. Allgemeiner Risikohinweis: Eine Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können. Die Q1 Mitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de. Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 70 Ländern präsent. Wesentliche Konzern-Kennzahlen: Mio. EUR, IFRS Q1 2019 Q1 2018 Veränderung in % Umsatz 92,3 91,5 0,9 EBIT 2,6 5,4 -51,9 EBIT-Rendite in % 2,8 5,9 - EBT 2,5 5,3 -52,8 Konzernergebnis 0,5 2,7 -81,5 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 0,04 0,20 -80,0 Dividende je Aktie (in EUR) 2,45 2,45 - Netto Cashflow -6,7 -0,8 -737,5 Free Cashflow -9,4 -3,0 -213,3 ROCE in % 26,4 25,6 - Mio. EUR, IFRS 31.03.19 31.12.18 Veränderung abs. Bilanzsumme 260,5 237,2 23,3 Eigenkapital 96,2 95,4 0,8 Eigenkapitalquote in % 36,93) 40,2 - Net Operating Working Capital2) 87,7 82,6 5,1 Mitarbeiter 1.885 1.830 55 1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert 2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3) Effekt aus IFRS 16 Umstellung in 2019 von -2,7 %-Punkte ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Indizes: SDAX