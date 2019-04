Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Auch wenn der Energiekonzern sein Standbein im Bereich der Erneuerbaren Energien stärke, bleibe die Intensität der Kohlenstoffemissionen weiter hoch, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Von den Kompensationen für den Kohleausstieg in Deutschland verspreche er sich im besten Falle ein lediglich wertneutrales Ergebnis. Längerfristig bleibe Gewinnwachstum für RWE eine Herausforderung./tih/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 15:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

