Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Ende der Fusionsgespräche mit der Commerzbank und den jüngsten Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe nur sehr langsamen Fortschritt bei der Verbesserung auf der Ertragsseite gezeigt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eine neue Strategie zu diesem Thema habe es auch nicht gegeben./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2019 / 18:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-04-29/13:07

ISIN: DE0005140008