Die Mehrheit der Aktionäre hat Bayer-Vorstandschef Werner Baumann die Entlastung auf der Hauptversammlung verweigert. Warum der Denkzettel für den Vorstand keine Konsequenzen hat.

Gelegentlich erinnern Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften an Wahlen in autokratisch regierten Staaten: Die Abstimmungen über die Tagesordnungspunkte erreichen nicht selten Zustimmungswerte von 90 Prozent und mehr. Das liegt daran, dass insbesondere Mehrheitsaktionäre und große Investoren an einem Strang ziehen und die gleichen Interessen vertreten. Vor allem bei Formalien haben sie kaum Interesse am Widerspruch.

Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist oftmals eine solche Formalie. Und höchst selten werden sie als Gelegenheit genutzt, ein Zeichen zu setzen. Wenn es aber wie im Falle von Bayer nun geschehen zu einer Ablehnung der Entlastung eines Vorstandes kommt, muss das zumindest als deutliches Signal verstanden werden. 44,5 Prozent Zustimmung zur Entlastung für Vorstandschef Werner Baumann sind gemessen am Vorjahresergebnis von 97 Prozent ein katastrophales Ergebnis.

Die Anteilseigner haben Bayers Vorstandschef Werner Baumann mit der Verweigerung seiner Entlastung klar mitgeteilt, dass sie mehrheitlich höchst unzufrieden mit seiner Arbeit sind. Auch ein schwaches Abstimmungsergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...