Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wirecard nach dem Geschäftsbericht 2018 von 220 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Prüfung durch EY stärkten seine Ansicht, dass die wiederholten Vorwürfe der "Financial Times" an den Zahlungsabwickler unberechtigt seien, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einem höheren Cashflow./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 08:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 08:32 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-04-29/13:30

ISIN: DE0007472060