Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche an die Verluste vom Freitag angeknüpft. Am Montagmittag gaben sie aber nur vergleichsweise leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 71,59 US-Dollar. Das waren 56 Cent weniger als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 63,02 Dollar.

Am Markt wurden die fallenden Preise unter anderem mit Aussagen von US-Präsident Donald Trump in Verbindung gebracht. Trump hatte sich am Freitag erneut in die Förderpolitik führender Ölstaaten eingemischt. Er habe mit Saudi-Arabien und anderen Förderstaaten über die steigenden Fördermengen gesprochen, twitterte Trump vor dem Wochenende. Saudi-Arabien ist das führende Mitgliedsland der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). In den vergangenen Monaten hatte Trump das Ölkartell immer wieder aufgefordert, die Ölproduktion zu erhöhen.

Allerdings wurde in Medien auf namentlich nicht genannte Vertreter der Opec verwiesen, die zu möglichen Kontaktaufnahmen Trumps zum Ölkartell keine Angaben machen konnten. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank ist es unwahrscheinlich, dass sich die Opec auf bindende Aussagen einlässt, solange die Details über die US-Sanktionen gegen den Iran nicht bekannt seien.

Außerdem verwiesen Fachleute auf die Ankündigung Russlands, dass der Öltransport durch eine wichtige Ölpipeline Richtung Westen innerhalb von zwei Wochen wieder aufgenommen werden könne. Die Pipeline war vergangene Woche wegen starker Verunreinigung des transponierten Öls geschlossen worden./jkr/bgf/fba

AXC0162 2019-04-29/13:39