Genf (awp) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich will in China weiter expandieren und setzt dazu mit Paul Andersson einen neuen Leiter des Geschäfts im Reich der Mitte ein. Andersson, der seit 17 Jahren für Firmenich arbeitet, werde die Aufgabe ab sofort am Standort in Shanghai in Angriff nehmen, teilte Firmenich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...