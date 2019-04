Spätestens seit der Bekanntgabe des Disney-Konzerns, ab November 2019 einen eigenen Streaming-Dienst zu starten, ist der Konkurrenzkampf mit Netflix eröffnet. Beide Medien-Unternehmen hätten interessante Entwicklungen durchgemacht, berichtete das Finanzportal "finanzen.net" am Montag. Ob sich für Anleger eher ein Investment in Disney-Aktien oder in Netflix-Aktien lohne, ließe sich am ehesten durch eine Analyse der letzten zehn Jahre entscheiden, so das Finanzportal.

Ein Blick zurück

Ein ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...