BERLIN (Dow Jones)--Die Sozialdemoraten sehen ihren Koalitionspartner Union im Europa-Wahlkampf als "Hauptgegner" und wollen in ihrer Kampagne für ein soziales Europa mit höheren Mindestlöhnen und fairere Besteuerung von Großkonzernen kämpfen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte bei der Vorstellung der neuen Plakatwelle zur Europawahl, dass der Wahlkampfauftakt der Union am vergangenen Samstag in Münster "ein stückweit was von Paartherapie" gehabe habe. Man habe sich gefragt, wie lange es CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gemeinsam auf der Bühne aushielten.

Klingbeil nannte die Ende Mai stattfindende Wahl eine "Schicksalswahl". "Es geht um die Richtung der Europäischen Union." Die SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley forderte während der Pressekonferenz einen höheren Mindestlohn für Arbeitnehmer in Europa. In Deutschland sollte dieser auf über 12 Euro angehoben worden, um 60 Prozent des mittleren Einkommens zu erreichen. "Zehn bis elf Millionen Menschen würden in Deutschland von diesem deutlich höheren Mindestlohn profitieren", sagte Barley. Außerdem sprach sie sich für einen gleichen Lohn von Frauen und Männer aus.

Beim Klimaschutz und einer möglichen Besteuerung von Kohlendioxidausstoß würden die SPD auf eine sozial fairen Ausgleich achten, so Barley, damit Besserverdienende stärker belasten würden als Geringverdiener.

Für SPD-Spitzenkandidat Udo Bullmann muss Europa die fairere Besteuerung von Großunternehmen anpacken. "Wir müssen Steuersümpfe austrocknen und wir müssen schädliche Praktiken bekämpfen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in dieser Welt Briefkastenfirmen braucht", sagte Bullmann.

April 29, 2019 07:31 ET (11:31 GMT)

