Mountain Alliance AG: Beschluss des Vorstands über den Vorschlag an die Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht DGAP-Ad-hoc: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Mountain Alliance AG: Beschluss des Vorstands über den Vorschlag an die Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 29.04.2019 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mountain Alliance AG: Beschluss des Vorstands über den Vorschlag an die Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht Der Vorstand der Gesellschaft hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2019 die Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht vorzuschlagen, und hat die MainFirst Bank AG mit der Begleitung der beabsichtigten Kapitalerhöhung beauftragt. Der Erhöhungsbetrag sowie der Betrag, zu dem die neuen Aktien ausgegeben werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. München, den 29. April 2019 Der Vorstand Kontakt: Mountain Alliance AG Justine Wonneberger Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: wonneberger@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.de 29.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: wonneberger@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804507 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804507 29.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A12UK08 AXC0170 2019-04-29/14:02