Der Deutsche Filmpreis ist die höchstdotierte und renommierteste Auszeichnung für den Deutschen Film. Die Verleihung findet am Freitag, 3. Mai 2019, im Palais am Funkturm in Berlin statt. Schauspielerin und Moderatorin Desirée Nosbusch und Schauspieler und Comedian Tedros Teclebrhan führen durch die Gala und präsentieren die Highlights der Saison 2018/2019. Das ZDF zeigt "Der Deutsche Filmpreis 2019" ab 22.55 Uhr.



"Der Junge muss an die frische Luft", "Gundermann" oder "Ballon" - deutsche Produktionen sind beliebt und auch immer wieder bei den Oscar-Nominierungen vertreten. "Werk ohne Autor" ist nur das jüngste Beispiel dieser Erfolgsstory. Filme "made in Germany" genießen auch in Hollywood größte Aufmerksamkeit. Wer wird in diesem Jahr mit der "Lola" ausgezeichnet?



Wer hat die Zuschauer im Kino zum Lachen gebracht, wer zum Weinen? Wer hat ihnen vor und hinter der Kamera unvergessliche Momente beschert? Auch in diesem Jahr wird es ein spannender Abend mit vielen Stars und Emotionen.



