In der Debatte über eine Besteuerung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 verspricht die SPD sozialverträgliche Lösungen. "Die Verknüpfung von Ökologie und Sozialem - das ist die große Herausforderung", sagte die SPD-Spitzenkandidatin im Europawahlkampf, Katarina Barley, am Montag in Berlin. "Deswegen ist es so wichtig, dass wir bei allem, was wir tun, diese Dinge zusammendenken", sagte Barley. "Da sind wir auch die einzigen, die das tun."

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bekräftigte, das Klimaschutzgesetz sei eines der zentralen Vorhaben im Jahr 2019. "Wir machen Druck, dass es kommt." Er sei auch sicher: "Es wird kommen." Es sei bekannt, dass es in der SPD große Sympathien für eine CO2-Besteuerung gebe. "Aber es muss ein Modell sein, das sozialverträglich ist." Spitzenkandidat Udo Bullmann sagte, angesichts der Menschheitsfrage Klimawandel seien "Gesamtpakete" nötig. "Da kann eine solche Steuer, wenn sie vernünftig gemacht wird, eine Rolle spielen."

Juso-Chef Kevin Kühnert hatte zuvor den Fortbestand der Koalition an das Zustandekommen eines Klimaschutzgesetzes geknüpft. "Ich hielte es für schwer vermittelbar, am Ende des Jahres weiterzumachen, wenn die Union ein gutes Klimaschutzgesetz verhindern sollte", sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Union könne auf die Vorschläge von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) zur Besteuerung von CO2 nicht bockig "Geht nicht!" sagen.

Bei ihrem Vorschlag für eine CO2-Steuer hatte sich Schulze dafür ausgesprochen, dass die Einnahmen dabei zurück an die Bevölkerung fließen. Aus der Union gab es heftige Kritik an dem Vorstoß./bw/DP/jha

AXC0175 2019-04-29/14:10