Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag mit 1,1112 Dollar den tiefsten Stand seit etwa zwei Jahren erreicht hatte, konnte sie sich seither etwas erholen. Am Montagmittag kostete ein Euro 1,1150 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1133 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten bewegten den Euro zum Wochenstart kaum. Während Geld- und Kreditdaten der EZB abermals moderat ausfielen, trübte sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum weiter ein. Der Economic Sentiment Indicator ESI und das Geschäftsklima BCI fielen auf den tiefsten Stand seit Herbst 2016.

Im Nachmittagshandel rücken Inflationsdaten aus den USA in den Mittelpunkt, da sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Experten gehen davon aus, dass die Fed ihren konjunkturbedingt unterbrochenen Zinserhöhungskurs erst dann wieder aufnimmt, wenn die Inflation merklich anzieht./bgf/jkr/fba

ISIN EU0009652759

