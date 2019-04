(shareribs.com) London 29.04.2019 - Kupfer verliert an der London Metal Exchange leicht, während es für Zink nach oben geht. Die jüngsten chinesischen Daten zu den Industriegewinnen fielen stark aus. An der LME reicht dies aber nicht. Die Gewinne in der chinesischen Industrie sind im März um 13,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, der höchste Anstieg seit Juli 2018. Die Gewinne beliefen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...