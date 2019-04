Die Aktien von bet-at-home.com steigen am Montag um mehr als zwei Prozent. Der Anbieter von Online-Wetten hat sein Ergebnis im 1. Quartal deutlich erhöht. Diese positive Meldung zu Wochenbeginn trifft auf eine sehr positive Charttechnik: Dem Titel gelang in der Vorwoche ein Ausbruch nach oben und generierte ein Kaufsignal. Was Anleger jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...