Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Der in Übernahmeverhandlungen stehende US-Ölkonzern Anadarko will nun doch wieder mit Occidental Petroleum über ein vorliegendes Kaufangebot im Volumen von rund 38 Milliarden US-Dollar reden. Eine Garantie, dass die Gespräche erfolgreich verlaufen, gebe es jedoch nicht, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte der Konzern bereits Verhandlungen mit dem Ölriesen Chevron geführt und eine Vereinbarung über eine Übernahme im Volumen von 33 Milliarden Dollar getroffen.

Nach Gesprächen mit Finanz- und Rechtsberatern habe der Vorstand festgestellt, dass das Kaufangebot von Occidental ein "überlegenes Angebot" sein könnte, wie es in der Vereinbarung mit Chevron definiert sei. Letztere beinhaltet allerdings eine Vertragsstrafe von 1 Milliarde Dollar, sollte der Deal nicht zustandekommen.

"Das Angebot von Occidental spiegele - im Vergleich zu vorherigen Angeboten des Unternehmens - eine bedeutende Verbesserung im Hinblick auf den indikativen Wert, den Bedingungen und Konditionen und Abschlusswahrscheinlichkeit wider", so Anadarko in einer Stellungnahme.

Occidental bietet 38 Dollar in bar und 0,6094 eigene Aktien je Anadarko-Stammaktie. Das Angebot von Chevron umfasst 16,25 Dollar je Aktie in bar sowie 0,3869 Chevron-Aktien.

An der Börse kam die Mitteilung weniger gut an. Die Occidental-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel 2,3 Prozent nach, während Anadarko nur 0,2 Prozent abgab. Der Kurs der Chevron-Aktie notierte 0,1 Prozent leichter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2019 08:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.