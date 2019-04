Die Gemeinschaftswährung kann ihre positive Haltung aufrecht erhalten und das obwohl der EUR/USD vom Tageshoch in die Mitte der 1,1000 fiel, nach dem das Freitag Hoch von 1,1170 getestet wurde. EUR/USD schaut auf US Daten Das Paar ist zum Beginn der Woche die 2. Sitzung in Folge gestiegen, doch es bleibt in Reichweite des neuen Jahrestief, welches ...

