Bei der Zusammenarbeit mit dem Sozialunternehmen Plastic Bank geht Henkel den nächsten Schritt: Die Konsumentenbereiche Laundry & Home Care und Beauty Care werden Produkte auf den Markt bringen, deren Flaschen aus 100 Prozent Altplastik bestehen, davon bis zu 50 Prozent Social Plastic - Plastik, das gesammelt wurde, bevor es in das Meer oder Flüsse gelangt. Das belegt den Einsatz von Henkel für eine geschlossene Wertschöpfungskette für Plastik. Gleichzeitig werden so Chancen für Menschen in Armut geschaffen.Henkel arbeitet mit Plastic Bank seit 2017 zusammen. Das gemeinsame Ziel: Plastikabfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...