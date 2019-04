Die Optikerkette Fielmann will im In- und Ausland weiter wachsen und plant dazu auch Zukäufe. "Mit über 300 Millionen Euro an liquiden Mitteln ist Fielmann in der Lage, Akquisitionen auch ohne Fremdkapital zu realisieren", sagte Vorstandschef Marc Fielmann am Montag bei seiner ersten Bilanzpressekonferenz in Hamburg.

