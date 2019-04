ROUNDUP: Starker Jahresstart stimmt Fielmann optimistisch - Aktie an MDax-Spitze

HAMBURG - Die Optikerkette Fielmann ist dank einer gewachsenen Brillen-Nachfrage mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Das erste Quartal lief für den Brillenanbieter besser als von Analysten erwartet. Und für 2019 zeigte sich der Vorstand um Unternehmensgründer Günther Fielmann und seinen Sohn Marc am Montag in Hamburg zuversichtlich.

ROUNDUP: Covestro will Jahresziele mit Hilfe der Autobranche erreichen

LEVERKUSEN - Ein härterer Wettbewerb hat den Kunststoffkonzern Covestro zum Jahresstart wie erwartet spürbar belastet. Umsatz und Gewinn sanken im Vergleich zu den außergewöhnlich hohen Vorjahreswerten deutlich. An den Gesamtjahreszielen hält Konzernchef Markus Steilemann gleichwohl fest. Er setzt unter anderem auf eine Belebung der Autobranche im zweiten Halbjahr, weil es wegen Lieferschwierigkeiten der Hersteller im Zuge neuer Abgastestvorschriften einen Nachfragestau gebe.

EU-Kommission akzeptiert Gebührensenkungen von Visa und Mastercard

BRÜSSEL - Die Gebühren für Einkäufe in Europa mit außereuropäischen Kreditkarten fallen künftig erheblich niedriger aus. Entsprechende Zusagen der Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard seien akzeptabel, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Die Bankenentgelte sänken damit um rund 40 Prozent.

Spotify mit mehr als 100 Millionen Abo-Kunden

STOCKHOLM - Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat die Marke von 100 Millionen zahlenden Abo-Kunden geknackt. Zugleich arbeitet die Firma aus Schweden weiterhin mit Verlust: Im ersten Quartal fielen rote Zahlen von 142 Millionen Euro an. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 33 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro, wie Spotify am Montag mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte Spotify noch 169 Millionen Euro verloren.

Hohe Personal- und Materialkosten drücken bei Krones auf den Gewinn

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones hat im ersten Quartal wegen hoher Kosten für Personal und Material deutliche Abstriche beim Gewinn machen müssen. Das Ergebnis vor Steuern sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,4 Prozent auf 51,5 Millionen Euro gefallen, teilte das Unternehmen am Montag in Neutraubling mit.

ROUNDUP: Geschäft in Schwellenländern treibt Philips an - Aktie legt zu

AMSTERDAM - Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips hat zum Jahresauftakt von einem starken Geschäft in den Schwellenländern profitiert. Mit dem dort zweistelligen Wachstum konnte das Unternehmen das weitestgehend stagnierende Geschäft in Europa und den USA mehr als ausgleichen. Zudem half der schwächere Euro, der den Umsatz in den Vereinigten Staaten rechnerisch nach oben trieb. Philips-Chef Frans van Houten sieht den Konzern damit auf Kurs zu seinen Zielen, wie er am Montag in Amsterdam sagte.

Roboterbauer Kuka steigert Gewinn durch Bilanzeffekt

AUGSBURG - Der Roboterbauer Kuka hat im ersten Quartal des Jahres deutlich mehr Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 45,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 22,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Augsburg mitteilte. Unter dem Strich steigerte Kuka seinen Gewinn um mehr als die Hälfte auf 15 Millionen Euro. Die Kuka-Aktie notierte am Morgen über ein Prozent im Plus.

Aufsichtsrat gibt Bayer-Chef trotz Abstimmungsdebakel Rückendeckung

BONN - Trotz einer herben Abstimmungsniederlage bekommt der Bayer -Chef Werner Baumann Unterstützung vom Aufsichtsrat des Agrarchemie- und Pharmakonzerns. Das Gremium teilte am frühen Samstagmorgen mit, man stehe "geschlossen hinter dem Vorstand". Der Aufsichtsrat werde den Vorstand dabei "unterstützen, das Vertrauen der Aktionäre und weiterer Stakeholder in das Unternehmen und seine Strategie schnellstmöglich und vollständig wieder zurückzugewinnen."

Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef Faber geht zur Hauptversammlung 2020

FRANKFURT - Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef Joachim Faber wird sein Amt mit Ablauf der Hauptversammlung 2020 niederlegen. Das teilte der Dax -Konzern am Montag mit. Der in die Kritik geratene Chefkontrolleur hatte bei dem Aktionärstreffen der Deutschen Börse vor einem Jahr einen vorzeitigen Abtritt im Laufe seiner dritten dreijährigen Amtszeit angedeutet. Über die Nachfolge werde "zu gegebener Zeit" informiert, teilte die Börse nun mit.

-Träge Nachfrage und Produktionsausfälle belasten Aurubis noch stärker

-Deutsche Post plant Erhöhung der Paketpreise

-Deutsche-Bank-Chef: Kämen mit Commerzbank-Verkauf ins Ausland klar

-Bankenexperte sieht Chancen für Deutsche Bank nach Fusions-Aus

-USA bleiben bei Militärausgaben unangefochtener Spitzenreiter

-USA wollen Druck auf Berlin bei Verteidigungsausgaben aufrechthalten

-ROUNDUP: 'Avengers: Endgame' legt in Nordamerika einen Rekord-Start hin

-Bosch will mit schwedischem Partner Brennstoffzellen in Serie bauen

-'WSJ': Druckluftspezialist Gardner Denver will Fusion mit Ingersoll-Rand-Sparte

-Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland bekommt Großauftrag - Aktie legt zu

-Grundstein für drittes Flughafen-Terminal in Frankfurt gelegt

-Scheuer verteidigt Pläne für E-Tretroller gegen Bedenken

-Givaudan übernimmt Kosmetikgeschäft von AMSilk

-Rekordvergütung für Aufsichtsratschefs von Dax-Konzernen

-ROUNDUP: Internet-Käufer schicken jede sechste Bestellung zurück

-ROUNDUP 2: Verbraucherzentralen machen Druck für Modell einer "Extrarente"

-Heil: Gesetz für Paketboten im Sinne sozialer Marktwirtschaft

-Industrieverband für 'klimaneutrale' Wirtschaft - Gegen CO2-Steuer

-ROUNDUP/Anti-Lobby-Verein: Konzerne in Brüssel immer noch zu mächtig

-P&R-Pleite: 110 Millionen von 3 Milliarden Euro gesichert

-Erstmals seit 1881: 13 Monate in Folge in Deutschland zu warm

-ROUNDUP: Cathy Hummels gewinnt Prozess um Schleichwerbung - Rechtslage offen°

