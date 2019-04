Dow Jones - Einmal kräftig durchgeschüttelt

Bastian Galuschka,

Wie vermutet, geriet der Dow Jones Industrial Average aufgrund schwacher Schwergewichte wie 3M zuletzt deutlich unter Druck. Mit 26.310 Punkten im Zwischentief wurde die zweite genannte Konsolidierungszone im Chart nur um wenige Punke verfehlt. Anschließend erholte sich der Index wieder etwas. Am Freitag kam es zum sogenannten "Trader's dream". Der Index setzte bis an das 61,8%-Fibonacci-Retracement der ersten Erholungsstrecke zurück und erreichte im Anschluss noch einmal den Widerstand um 26.540 Punkte. Es bleibt dabei: Der Dow Jones Industrial Average ist der schwächste der drei US-Indizes. So könnte der S&P 500 im heutigen Handel den bisherigen Rekordstand von 2.940 Punkten übertreffen und es den Techwerten mit einem neuen Allzeithoch gleichmachen. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial Average müssen dagegen sehen, dass sie nicht in einem kurzfristigen Abwärtstrend überkippen.

Über 25.540 Punkten besitzt der Index die Chance 26.600 Punkten zu erreichen. In diesem Fall wäre auch das Downgap aus der Vorwoche geschlossen. Wiederum darüber wartet bei 26.676 Punkten eine Hürde im Chart.

Über 26.390 Punkten bewahren sich die Käufer sogar die Möglichkeit, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Darunter dürfte der Index zügig in Richtung der Tiefs um 26.310 Punkte zurücksetzen. Bricht auch dieser Support, würde sich das kurzfristige Chartbild erheblich eintrüben.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2019 - 26.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 26.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

