Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Das erste Quartal des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers sei geprägt gewesen von schwachen Polysiliziumpreisen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses für die Produzenten nicht profitable Niveau dürfte jedoch nicht von langer Dauer sein. Er rechnet auch dank Produktionsstilllegungen einzelner Hersteller mit Besserung im zweiten Halbjahr./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-04-29/15:24

ISIN: DE000WCH8881