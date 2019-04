Der legendäre Investor Warren Buffett steht seit Jahrzehnten an der Spitze von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) und die Aktien, die er für sein Portfolio bei dem Versicherungsriesen ausgewählt hat, haben sich im Allgemeinen recht gut entwickelt. Unter den Beteiligungen von Berkshire ist der Bankgigant Wells Fargo (WKN:857949) wertmäßig prominent unter den ersten dreien platziert. Buffett hat dabei einen Anteil von fast 9 % an Wells. Doch Wells Fargo hatte es in letzter Zeit schwer, sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...