Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Staplern sei gut in das Jahre gestartet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aufträge, der Umsatz und der bereinigte operative Gewinn (Ebit) hätten über den Erwartungen gelegen. Stark habe sich auch der Cashflow entwickelt./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 19:33 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-04-29/15:31

ISIN: DE000KGX8881