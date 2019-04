Embedded-Software ist zentral für das IIoT. Sie ist es, die aus Geräten letztendlich die Smart Factory von morgen macht. Doch mit dem wachsenden Einsatz von Embedded-Software in vormals reinen Hardwaregeräten, tauchen auch neue Sicherheitsaspekte auf. Ist ein Gerät permanent mit dem Internet verbunden, verwandelt es sich fast schon automatisch in ein attraktives Ziel für Hacker, um beispielsweise Malware in das System einzuschleusen oder einzelne Geräte in Botnets einzubinden. Die vernetzten Geräte bieten eine ideale Angriffsfläche, da sie häufig durchgehend an High-Speed-Netzwerkverbindungen angebunden sind, auf Linux basieren und dabei Monitoring-Systeme, Filter oder Protokolle vermissen, die vor einer Infiltration warnen.

Hinzu kommt, dass viele dieser Systeme nur für einen eingeschränkten Rollout ausgelegt sind oder von Fremdanbietern stammen, die dem Software-Hardening und der Sicherheit nur wenig Aufmerksamkeit schenken. Die Kombination aus leistungsstarken, vernetzten Systemen und hoher Verwundbarkeit bietet Botnets ein Einfallstor, um IoT-Geräte zu infizieren - wie Mirai und Bashlite im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen haben.

Open Source ist überall

Eine wichtige Rolle nimmt hier Open-Source-Software ...

