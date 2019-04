Salzgitter-Konzern mit gelungenem Jahresauftakt DGAP-Ad-hoc: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Salzgitter-Konzern mit gelungenem Jahresauftakt 29.04.2019 / 15:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Salzgitter-Konzern erwirtschaftete im ersten Quartal 2019 nach jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen 125,9 Mio. EUR Gewinn vor Steuern (Q1 2018: 95,9 Mio. EUR) und übertrifft damit die aktuellen Markterwartungen spürbar. Dieses Ergebnis stärkten neben dem sehr zufriedenstellenden Vorsteuergewinn des Flachstahlsegments sämtliche anderen Geschäftsbereiche mit positiven Resultaten sowie auch das at equity einbezogene Engagement an der Aurubis AG. Die 50,2 Mio. EUR Beitrag des Aurubis-Engagements (Q1 2018: 7,5 Mio. EUR) enthalten 18,3 Mio. EUR stichtagsbezogene Bewertungseffekte (Q1 2018: -6,3 Mio. EUR) im Wesentlichen aus positiver Edelmetallpreisentwicklung, von deren Fortschreibung wir angesichts ihrer Volatilität nicht ausgehen können. Außerdem sind hierin 20,0 Mio. EUR (Q1 2018: 0 EUR) Ertrag aus einer erfolgswirksamen bilanziellen Anpassung im Zusammenhang mit den im ersten Quartal 2019 zu einem durchschnittlichen Kurs unterhalb des Marktwertes des anteiligen Eigenkapitals erworbenen Aktien der Aurubis AG verarbeitet. Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns blieb mit 2,3 Mrd. EUR gegenüber dem des ersten Vierteljahres 2018 (2,3 Mrd. EUR) stabil. Nach dem starken ersten Quartal bekräftigen wir unseren Ergebnisausblick eines Vorsteuergewinns (EBT) zwischen 125 Mio. EUR und 175 Mio. EUR. Mit Verweis auf die labile konjunkturelle Lage nicht nur in der EU sowie die damit einhergehende verminderte Prognosesicherheit für die noch bevorstehenden drei Quartale des Geschäftsjahres halten wir eine Veränderung der Prognose derzeit für verfrüht. Gleichwohl rechnen wir aktuell eher mit einem Resultat im oberen Bereich der Spanne. Wir machen darauf aufmerksam, dass Imponderabilien unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen sowie globalen handelspolitischen Entwicklungen den Verlauf des Geschäftsjahres 2019 noch erheblich beeinflussen können. Die Dimension dessen wird deutlich, wenn man unterstellt, dass bei noch rund 9 Mio. t bis Jahresende abzusetzender Stahlerzeugnisse der Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech / Profilstahl, Mannesmann und Handel im Schnitt 10 EUR Margenveränderung pro Tonne bereits ausreichen, um 90 Mio. EUR Ergebnisvarianz zu verursachen. Weitere Details zum Abschluss des ersten Quartals 2019 werden wie vorgesehen am 15. Mai 2019 veröffentlicht. Kontakt: Markus Heidler Leiter Investor Relations Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 E-Mail ir@salzgitter-ag.de 29.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804597 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804597 29.04.2019 CET/CEST ISIN DE0006202005 AXC0209 2019-04-29/15:34