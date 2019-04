Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Renault trotz der jüngsten Gewinnwarnung des Partners Nissan auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Für den französischen Autobauer bedeute dies nur geringfügig sinkende Gewinnschätzungen je Aktie, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der bereits niedrigen Aktienbewertung dürften die Auswirkungen auf den Renault-Kurs begrenzt bleiben und auch die Dividende der Franzosen sehe er nicht in Gefahr. Für Renault geht der Experte nach einem herausfordernden ersten Halbjahr von einer starken Erholung dank der Produktoffensive aus./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-04-29/15:45

ISIN: FR0000131906