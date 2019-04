Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Analyst Keyur Parekh ließ die Resultate für das erste Quartal in einer am Montag vorliegenden Studie in sein Modell für die Aktie des Pharmakonzerns einfließen. Kleinere Änderungen an den Gewinnschätzungen je Aktie seien aber nicht bedeutend genug, um Einfluss auf das Kursziel oder das Votum zu nehmen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 10:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292