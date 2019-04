Die schwarz-rote Regierung müsse laut Markus Söder mittelstandsorientiert denken. Das könnte der Großen Koalition zu neuem Schwung verhelfen.

CSU-Chef Markus Söder hat eine neue Finanzpolitik gefordert, um der schwarz-roten Bundesregierung wieder Schwung zu verleihen. "Ein Kurswechsel in der Steuerpolitik ist dringend notwendig", sagte Söder an diesem Montag in der CSU-Zentrale in München.

In Deutschland müsse "ganz klar" mittelstandsorientierter gedacht und gehandelt ...

