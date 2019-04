Medienmitteilung

Zürich, 29. April 2019

Generalversammlung der Investis Holding SA genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

Genehmigung des Jahresabschlusses 2018

Bestätigung der Dividende von CHF 2.35 je Aktie

Wiederwahl aller Verwaltungsräte

Heute fand in Zürich die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA statt. An der Veranstaltung nahmen 47 Aktionäre teil. Insgesamt waren 11'784'735 Aktien (bzw. 92.1% der Aktien) vertreten. Alle Anträge des Verwaltungsrates an die Aktionäre wurden mit grossem Mehr angenommen. Die verrechnungssteuerfreie Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlage beträgt CHF 2.35 je Aktie und wird mit Valuta 6. Mai 2019 ausbezahlt.

Die Generalversammlung wählte sämtliche amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wieder. Riccardo Boscardin wurde als Präsident des Verwaltungsrates ebenfalls für eine weitere Amtszeit bestätigt. In den Vergütungsausschuss wiedergewählt wurden Albert Baehny (Vorsitz) und Riccardo Boscardin. Die Konstituierung im Nachgang zur Versammlung ergab folgende unveränderte Zusammensetzung für den Revisionsausschuss: Thomas Vettiger (Vorsitz), Riccardo Boscardin. Zudem hat Albert Baehny weiterhin das Amt des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates inne.

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 genehmigt. Ausserdem wurden die Anträge zum maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten Generalversammlung sowie über die maximale Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 ebenfalls genehmigt.

Die ordentliche Generalversammlung 2020 der Investis Holding SA findet am 28. April 2020 in Zürich statt.

Agenda

29. August 2019 Publikation Halbjahresergebnis 2019 28. April 2020 ordentliche Generalversammlung 2020

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Christine Hug, Head Corporate Communications

Telefon: +41 58 201 72 41, E-Mail: christine.hug@investisgroup.com

Investor Relations

Laurence Bienz, Head Investor Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden synergetischen Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 31. Dezember 2018 mit CHF 1,345 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com (http://www.investisgroup.com)