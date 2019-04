Stephanie Kelly, Political Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Bedeutung der spanischen Wahl von gestern wie folgt:

«Mit dieser Wahl setzt sich die Fragmentierung des spanischen politischen Systems fort, die seit der Finanzkrise anhält. Der Populismus ist in Spanien ist völlig anders geartet als in Italien; In Spanien wird er von einer starken Wirtschaft, sozialen Faktoren auf der rechten Seite sowie politischen Faktoren auf der linken Seite getragen.

Während ein Grossteil der Aufmerksamkeit auf die Partei Vox gerichtet war, ist diese Wahl viel mehr eine Geschichte über die traditionellen Parteien PSOE und PP. Die PSOE hat sich erfolgreich als die vernünftige Partei der linken Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...