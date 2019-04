Zürich - Dank Sprachtrainings verbessern Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse in Windeseile. Doch welches sind die schönsten Destinationen und die besten Sprachschulen, um Ihr Business-Englisch zu verbessern? Boa Lingua stellt Ihnen drei Top-Destinationen und Sprachschulen für die besten Sprachtrainings vor.

Canterbury, England - Kulturhauptstadt

Canterbury ist DIE Destination in England für Kultur- und Geschichtsfans. Unzählige historische Sehenswürdigkeiten machen die mittelalterliche Kleinstadt im Südosten des Landes zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Englands - nicht zuletzt, wegen ihrer weltberühmten Kathedrale, die nebst den Ruinen der St. Augustine Abbey und der Church of St. Martin zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Kunstgalerien und Museen runden das vielfältige kulturelle Angebot ab.

Doch wer glaubt, dass sich Canterbury nur darauf beschränkt, irrt sich. Shoppen und ausgehen - auch das geht hier problemlos. Das Whitefriars-Shoppingdistrikt, die unzähligen Pubs und Cafés sowie die britische und internationale Stimmung verleihen der Stadt nämlich einen äusserst lebendigen Charakter.

Schultipp von Boa Lingua:

Die London School of English in Canterbury ist eine kleine, persönliche Schule in einem historischen Gebäude mitten im Zentrum von Canterbury. Die LSE zeichnet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...