Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Puma SE mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 590 Euro in die Bewertung aufgenommen. Bei seiner Wende habe der Sportartikelkonzern noch Treibstoff im Tank, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sei das Kurspotenzial aber nicht mehr allzu groß./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-04-29/16:12

ISIN: DE0006969603