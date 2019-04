Der Konsum der Verbraucher ist so hoch wie seit knapp zehn Jahren nicht mehr. Besonders für Fahrzeuge und die Gesundheit geben Amerikaner ihr Geld aus.

Die Verbraucher in den USA haben ihren Konsum im März so kräftig gesteigert wie seit über neuneinhalb Jahren nicht mehr. Sie erhöhten ihre Ausgaben um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar nur zu einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent gereicht hatte.

Besonders für Fahrzeuge und Gesundheit machten die Amerikaner mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...