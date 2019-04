FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen erholen sich am Montagnachmittag, bleiben aber knapp im Minus. Im Handel ist von leichten Gewinnmitnahmen nach der Rally die Rede. Der DAX verliert 2 auf 12.313 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.495 nach unten. Nach den Parlamentswahlen am Wochenende verliert die Börse Madrid kräftiger um 0,4 Prozent. Wegen des unklaren Wahlausgangs wird eine Regierungsbildung nicht einfach werden. Unerwartet kommt der Ausgang nicht - der Euro zeigt sich wenig bewegt bei 1,1150 Dollar.

Die Börse in Mailand liegt dagegen leicht mit 0,2 Prozent im Plus, auch die italienischen Staatsanleihen legen überwiegend zu. Leicht positiv wirkt hier, dass die Ratingagentur S&P die Bonität Italiens am Freitag unverändert belassen hat. Rom kam damit trotz des schwachen BIP-Wachstums und erhöhter Defizitpläne mit einem blauen Auge davon. Gleichzeitig betonte die Agentur, dass die aktuelle - bisher noch technische - Rezession des Landes auch auf die Unsicherheit erzeugende Politik der Regierung zurückzuführen sei.

Bayer bei Aktionären nicht hoch im Kurs

Die Bayer-Aktionäre haben Konzernchef Werner Baumann wegen der unkalkulierbaren Monsanto-Risiken auf der Hauptversammlung am Freitag das Vertrauen entzogen. Dort wurde der gesamte Vorstand für seine Tätigkeit im vergangenen Jahr nicht entlastet, ein wohl einmaliger Vorgang in Deutschland bei noch amtierenden Managern von DAX-Unternehmen. Rechtlich hat der "Denkzettel" aber keine Bedeutung, wie ein Marktteilnehmer sagt. Bereinigt um die Dividende handelt die Aktie (-3,2 Prozent) im Plus.

Thyssenkrupp fallen 1,1 Prozent. Grund der neuerlichen Verluste ist eine Abstufung auf "Sell" durch das Bankhaus Metzler. Damit setzt sich die Reihe schlechter Nachrichten fort, nachdem Ende vergangener Woche die EU-Kommission die Prüffrist für die Fusion des Stahlbereichs mit Tata verlängert hatte. Passend zu dem neuen Pessimismus waren am Freitag auffallend viele Call-Optionen am Terminmarkt verkauft worden. Daneben hat die DZ Bank die Aktie von der Equity-Long-Liste gestrichen.

Berichtssaison uneinheitlich

Die Analysten von ING sprechen von Philips-Erstquartalsergebnissen, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen hätten. Deutlich besser als erwartet sei mit 162 Millionen Euro aber der Nettogewinn ausgefallen, wenngleich sich hier Sondereffekte bemerkbar gemacht hätten. Merklich abgeschwächt habe sich der Auftragseingang bei Philips. Dennoch geht es für Philips um 2,4 Prozent nach oben.

Nach Zahlenausweis geben Covestro 2,1 Prozent nach. Die Abweichung des EBITDA liegt nach Aussage von DZ-Bank-Analyst Peter Spengler zum Vara-Konsens bei 3,5 Prozent und zur DZ-Erwartung bei 0,5 Prozent. Aufgetreten sei ein hoher negativer Preiseffekt auf das EBITDA. Nach der Gewinnwarnung am Freitag geht es für die Aktie von Aurubis um weitere 3,8 Prozent nach unten.

Weniger faule Kredite bei Bankia

Als gutes Omen für die Geschäftszahlen der spanischen Banken werten Händler die Daten von Bankia. Die viertgrößte Bank Spaniens habe zwar keine starken Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, weise aber für die Branche sehr positive Entwicklungen auf. So sei die Kreditnachfrage zum ersten Mal seit Jahren wieder angestiegen. Gleichzeitig ging auch der Umfang der ausfallgefährdeten Kredite zurück. Die Ausfallrate konnte drastisch reduziert werden auf 6,2 Prozent nach 8,7 Prozent im Vorjahr. Bankia gewinnen 2,1 Prozent.

Altice Europe legen in Amsterdam um 6,2 Prozent zu. Grund ist die Herabsetzung des Aktienkapitals durch Einzug eigener Aktien. Das Telekom-Unternehmen will 685 Millionen A-Aktien einziehen, die im eigenen Bestand gehalten werden. Durch die Vernichtung dieser sogenannten "Treasury Shares" steigt der Wert der im Umlauf befindlichen Titel.

Fielmann-Zahlen gefallen

Fielmann (plus 2,3 Prozent) hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Kostendisziplin, mehr verkaufte Brillen und Gewinnverbesserungen in zwei von vier Ländereinheiten machten sich hier positiv bemerkbar. Im laufenden Geschäftsjahr und 2020 plant Deutschlands größte Optikeinzelhandelskette Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, die das Unternehmen auch bei der Digitalisierung voranbringen sollen. Der Vorsteuergewinn soll 2019 auf Vorjahresniveau stagnieren.

Nach dem aus Dortmunder Sicht verlorenen Revierderby gegen Schalke 04 und aus Sicht von BVB-Trainer Lucien Favre verspielten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga gibt es auch für die Aktie eine Klatsche. Die Aktie handelt 1,4 Prozent im Minus.

"Die Zahlen sind sehr schwach", sagt ein Händler zum Geschäftsausweis von Washtec (minus 4,7 Prozent). Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn auf EBIT-Basis hätten die Erwartungen an das erste Quartal nicht erfüllt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.496,89 -0,10 -3,52 16,51 Stoxx-50 3.188,25 0,02 0,62 15,51 DAX 12.311,18 -0,03 -4,00 16,59 MDAX 26.054,90 0,55 143,19 20,69 TecDAX 2.905,99 0,30 8,55 18,60 SDAX 11.693,09 0,10 11,87 22,97 FTSE 7.443,73 0,21 15,54 10,40 CAC 5.575,13 0,10 5,78 17,85 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,00 0,02 -0,24 US-Zehnjahresrendite 2,53 0,03 -0,15 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Uhr Fr, 17:16 % YTD EUR/USD 1,1154 +0,04% 1,1157 1,1165 -2,7% EUR/JPY 124,79 +0,31% 124,60 124,60 -0,8% EUR/CHF 1,1384 +0,17% 1,1377 1,1375 +1,1% EUR/GBP 0,8640 +0,12% 0,8628 0,8635 -4,0% USD/JPY 111,88 +0,27% 111,61 111,62 +2,0% GBP/USD 1,2909 -0,09% 1,2934 1,2929 +1,1% Bitcoin BTC/USD 5.151,26 +0,32% 5.173,76 5.130,64 +38,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,11 63,30 -0,3% -0,19 +34,5% Brent/ICE 71,78 72,15 -0,5% -0,37 +30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,38 1.286,19 -0,5% -6,82 -0,3% Silber (Spot) 14,90 15,08 -1,2% -0,19 -3,9% Platin (Spot) 891,63 899,66 -0,9% -8,03 +11,9% Kupfer-Future 2,87 2,89 -0,6% -0,02 +8,8% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2019 10:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.