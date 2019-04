Investments in familiengeführte Unternehmen gelten bei Anlegern als ebenso krisenfest wie renditestark. Für Investoren mit einem Faible für mittelständisch geprägte Titel gibt es eine Reihe passender Aktienfonds.

Das Verhältnis der meisten Deutschen zur Familie ist gespalten. Viele singen wahre Lobeshymnen, andere wünschen die "lieben" Angehörigen zum Teufel. Im privaten Leben mögen beide Standpunkte ihre Berechtigung haben. Im Geschäftsleben ist das etwas anders. In sogenannten Familienunternehmen sind die verwandtschaftlichen Verbindungen durch gemeinsame finanzielle Interessen untermauert. Gesellschaften, deren Geschicke weitgehend von der Gründerfamilie gelenkt werden, gelten hierzulande als Rückgrat der heimischen Industrie.

Familiäre Unternehmensstrukturen wirken sich positiv auf Renditen aus

Nach einer Studie der Stiftung Familienunternehmen besitzen Eigentümerfamilien bei 92 Prozent aller Unternehmen in Deutschland einen bedeutenden Anteil. Die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer unseres Landes, etwa 60 Prozent, arbeitet demzufolge in familiengeführten Unternehmen. Und eine neue Studie derselben Stiftung besagt: Familienunternehmen sind sogar wachstumsstärker als die 30 Dax-Konzerne.

Daher lohnt auch für Anleger ein Blick auf die Eigentümerstruktur von Gesellschaften. Verschiedene Studien wie die des Credit Suisse Research Institute (CSRI) von Ende vergangenen Jahres dokumentieren, dass Aktien familiengeführter Unternehmen sich normalerweise besser entwickeln als der Gesamtmarkt. So kommt die Untersuchung von CSRI zu dem Fazit: "Verschiedene Faktoren spielen in Bezug auf die Unternehmensperformance eine Rolle, ein wesentlicher Einfluss scheint jedoch die langfristigere und konservativere Ausrichtung der familiengeführten Unternehmen zu haben." Daneben seien familiengeführte Gesellschaften durch flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege sowie nachhaltiges Wirtschaften charakterisiert. Typische Vertreter börsennotierter, familiengeführter Unternehmen finden sich beispielsweise im Portfolio des Fonds Berenberg1590-Aktien Mittelstand: Berenberg hat in Gesellschaften ...

